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В Украине изменили решение по поводу остановки поездов в «красной» зоне карантина: что важно знать
Поезда «Укрзалізниці» будут останавливаться в «красной» зоне только для высадки пассажиров. Ранее была прекращена продажа билетов в Луцк и Тернополь.
Как заявил в эфире «Громадського радіо» министр инфраструктуры Владислав Криклий, о запретах на высадку или посадку пассажиров надо предупреждать заранее.
«Мне кажется надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд, заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать — это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра правительство такие изменения в постановления сделает», — сказал Криклий.
Ранее сообщалось, что с 3 августа пассажирские поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе.95
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