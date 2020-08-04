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Украина

В Украине изменили решение по поводу остановки поездов в «красной» зоне карантина: что важно знать

13:13 4 августа 2020
Поезд

Поезда «Укрзалізниці» будут останавливаться в «красной» зоне только для высадки пассажиров. Ранее была прекращена продажа билетов в Луцк и Тернополь.

Как заявил в эфире «Громадського радіо» министр инфраструктуры Владислав Криклий, о запретах на высадку или посадку пассажиров надо предупреждать заранее.

«Мне кажется надо было сообщить людям, как будет курсировать поезд, заранее. Сейчас мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать — это не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет, и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра правительство такие изменения в постановления сделает», — сказал Криклий.

Ранее сообщалось, что с 3 августа пассажирские поезда не будут делать остановку в Луцке и Тернополе.

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