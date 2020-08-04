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Львов отказался вводить дополнительные карантинные ограничения

13:30 4 августа 2020
Львов

Во Львове, который согласно новому определению карантинных зон попал в «оранжевую», где запрещены работа развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановая госпитализация в больницах, работа спортзалов и детских лагерей, отказались закрывать спортивные залы, фитнес-центры и хостелы.

Как сообщают в Львовском горсовете, об этом заявил заммэра Андрей Москаленко, отметивший, что город функционирует в формате «оранжевой» зоны последние полгода.

«Мы проанализировали требования, которые были в государственном постановлении, и понимаем, что если в спортивном зале или клубе на 200, 300, 400 квадратных метров находится 2−3 человека, а эти заведения накануне проверялись, то понятно, что опасности нет. А для большого количества людей — это рабочие места, это работа целой индустрии. Именно поэтому такие заведения с соблюдением всех необходимых карантинных требований продолжают работать. А все остальное, что ранее во Львове не функционировало, и дальше не функционирует: плановая госпитализация, работа детских баз, которые уже не будут запускаться до сентября», — сказал заместитель городского головы Львова.


По его словам, городская комиссия приняла решение об усилении мониторинга по нескольким направлениям: рынки, торговые центры, спортивные учреждения, а также учреждения общественного питания. Будет проверятся соблюдение масочного режима, дезинфекции, дистанции, метража. «Такие проверки будут продолжаться до 8 августа», — добавил Москаленко.

Что же касается начала нового учебного года, то, по его словам, город выступает за обучение «глаза в глаза»: «Наши коллеги из управления образования прорабатывают возможность полноценного обучения. Это — позиция, которую мы озвучивали еще раньше. Мы готовимся к проведению обучения „глаза в глаза“, если не будет каких-то дополнительных форс-мажорных ситуаций».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Львовская область по-прежнему лидирует по количеству новых случаев коронавируса — по состоянию на утро 4 апреля за сутки зафиксировали 146 заболевших.

Фото с сайта Львовского горсовета, автор Роман Балук.

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