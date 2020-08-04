Среда будет жаркой: синоптик дала прогноз погоды на 5 августа

В среду, 5 августа, в Украине будет жарко. Ранее прогнозировалось, что температура воздуха станет нарастать к концу недели, а погода будет солнечной.

Как написала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко, днем температура воздуха будет в пределах от 27 до 32 градусов тепла. Прогнозируется солнечная погода. А вот к западной части Украины подойдет атмосферный фронт — там ожидаются грозовые дожди. Они понизят температуру воздуха до + 22 градусов. Но в Тернопольской и Хмельницкой областях существенные осадки не предвидятся.

В Киеве в среду, 5 августа, будет солнечно и жарко, температура воздуха составит около +30 градусов.

Ранее сообщалось, что пришедшее в Украину похолодание — это ненадолго.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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