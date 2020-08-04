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Убийство Гандзюк: Апелляционный суд принял решение по Мангеру
Киевский апелляционный суд, рассмотрев жалобу адвокатов главы Херсонского облсовета Владислава Мангера на продление срока его содержания под стражей, отказался изменять меру пресечения фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Как сообщают в апелляционной инстанции, решение следственного судьи Печерского районного суда столицы оставили в силе, а апелляционную жалобу стороны защиты Мангера — без удовлетворения.
В суде напомнили, что «гражданин М.» подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Офисе генпрокурора заявили о направлении в суд обвинительного акта в отношении главы и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года.
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