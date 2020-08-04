27.65 / 27.89 32.27 / 32.78
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россия перебросила на Донбасс группу наемников и десятки грузовиков с оружием, — разведка

14:25 4 августа 2020
военная техника

Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы через неконтролируемые Украиной участки границы. В конце июля на Донбасс прибыл 97-й по счету «гуманитарный конвой» из РФ.

Известно, что россияне практически всегда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие и боеприпасы для боевиков. Нередко после получения «помощи» на фронте начиналось обострение.

По информации Главного управления разведки, на прошлой неделе боевикам «ДНР» и «ЛНР» перебросили не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около тысячи тонн горючего.

Кроме того, в рамках ротации личного состава так называемых «армий» 1АК и 2 АК, прибыли наемники-россияне.

Напомним, ранее Россия заявляла об увеличении прямых поставок оружия на оккупированный Донбасс. На это политическое заявление последовала реакция Минобороны Украины.

218

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рыба на крючке

Попавшаяся на крючок крупная рыба утопила рыбака в Закарпатье

самолет

Самолет Путина приземлился в Крыму, куда ранее прибыл Медведчук, — СМИ

На месте ДТП

Машину разорвало на две части после столкновения с деревом: фото смертельного ДТП под Черниговом

Коляска

Продукты складывали в детскую коляску: в Николаеве школьница с мамой получили срок за кражи в супермаркете

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер