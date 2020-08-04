Россия перебросила на Донбасс группу наемников и десятки грузовиков с оружием, — разведка

Россия продолжает поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей вооружение, военную технику, боеприпасы, горюче-смазочные материалы через неконтролируемые Украиной участки границы. В конце июля на Донбасс прибыл 97-й по счету «гуманитарный конвой» из РФ.

Известно, что россияне практически всегда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие и боеприпасы для боевиков. Нередко после получения «помощи» на фронте начиналось обострение.

По информации Главного управления разведки, на прошлой неделе боевикам «ДНР» и «ЛНР» перебросили не менее 10 единиц боевой бронированной техники, до 30 грузовых автомобилей со стрелковым оружием, боеприпасами и военным имуществом и около тысячи тонн горючего.

Кроме того, в рамках ротации личного состава так называемых «армий» 1АК и 2 АК, прибыли наемники-россияне.

Напомним, ранее Россия заявляла об увеличении прямых поставок оружия на оккупированный Донбасс. На это политическое заявление последовала реакция Минобороны Украины.

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