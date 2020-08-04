Самолет Путина приземлился в Крыму, куда ранее прибыл Медведчук, — СМИ

В оккупированном Симферополе приземлился самолет президента России Владимира Путина. Перед этим Путин был в Крыму в конце июля на церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России.

О новой поездке российского лидера на полуостров сообщает bihus.info, ссылаясь на данные сервиса FlightRadar.

По данным журналистов-расследователей, самолет ИЛ 96−300 с бортовым номером RA-96 012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы после обеда 4 августа.

Этот самолет принадлежит авиапарку президента РФ. До 2003 года он был основным президентским самолетом. Сейчас используется в качестве резервного.

Напомним, кум Путина, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в воскресенье въехали в оккупированный Крым через пункт пропуска «Каланчак».

Согласно декларации, семья Медведчук владеет пятью домами, 17 земельными участками. В частности, Оксана Марченко имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более 5 тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками, построенный до аннексии Крыма. На самого Медведчука зарегистрирована яхта, которую, очевидно, чета может использовать на отдыхе.

Фото Bihus.info

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