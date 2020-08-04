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В реанимациях Ивано-Франковска не осталось свободных мест для пациентов с коронавирусом
В Ивано-Франковске в двух больницах — центральной и в первой городской — не осталось мест в реанимациях. Все резервы медучреждений пошли на то, чтобы оказать помощь больным с COVID-19. Такие данные были озвучены на совещании у городского головы. В области за сутки добавились 127 больных, и это суточный рекорд за все время с начала эпидемии.
Как сообщил городской сайт «Галка», в двух больницах Ивано-Франковска лежат 294 пациента. Реанимации переполнены, там спасают 18 человек, в том числе двоих подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Свободных мест в реанимации центральной городской клинической больницы и городской клинической больницы № 1 нет. Те, кто на ИВЛ, — в тяжелом состоянии, но надеемся, что их вытащим. В обычных палатах также почти нет мест. Организованы дополнительные койки, потому что больные прибывают», — рассказала начальник управления здравоохранения города Мария Бойко.
Напомним, в Ивано-Франковской области коронавирусной инфекцией с начала эпидемии заболели более пяти тысяч человек. Областной центр отнесен к оранжевой зоне опасности.
Фото mrada.if.ua/Facebook117
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