Правление ОПЗ подвергается давлению, что создает риски дестабилизации ситуации на заводе, — СМИ

Обоснованный недопуск отдельных коммерческих структур ко второму этапу конкурса по отбору поставщика давальческого сырья для Одесского припортового завода спровоцировал информационные атаки и давление на правление предприятия с целью изменить принятые решения. Это создает риски дестабилизации ситуации на заводе и может привести к его остановке.

Об этом заявил и. о. директора ОПЗ Николай Синица в авторском материале на «Интерфакс-Украина».

Синица отметил, что ООО «Торговый дом «Сокар Украина» и ЧП «ОККО КОНТРАКТ» не сумели предоставить подтверждения наличия опыта сбыта минеральных удобрений, что было обязательным условием для всех конкурсантов. Как следствие, заинтересованные группы осуществляют информационные атаки и пытаются оказывать давление на членов правления ОПЗ, чтобы добиться пересмотра результатов уже проведенных этапов отбора давальца. Кроме того, по заявлению ООО «Торговый дом «Сокар Украина» Хозяйственный суд Одесской области принял постановление, запрещающее ОПЗ совершать любые дальнейшие действия в рамках проведения конкурса.

«В ближайшее время должен был пройти финальный этап конкурса, поскольку все три участника, которые участвовали во втором этапе, а именно: IBE Trade Corp., MADDOX SA и ТОВ «АГРО ГАЗ ТРЕЙДИНГ» — дали предложения, которые одинаково отвечают критериям о наиболее привлекательном предложении в соответствии с порядком проведения конкурса.

Но вокруг конкурсного отбора развернулась бурная волна. Заинтересованные группы осуществляют информационные атаки и пытаются оказывать давление на членов правления ОПЗ, чтобы добиться пересмотра результатов уже проведенных этапов отбора давальца. Безответственность этих заинтересованных групп создает опасность дестабилизации ситуации на предприятии и может привести к остановке завода.

Так, по заявлению ООО «Торговый дом «Сокар Украина» Хозяйственный суд Одесской области принял постановление, запрещающее ОПЗ совершать любые действия в рамках проведения конкурса. Это решение делает невозможным определение победителя и заключение нового давальческого соглашения.

Поэтому мы вынуждены временно приостановить проведение финального этапа конкурса, пока наша апелляционная жалоба не будет рассмотрена, а предыдущее решение не будет отменено", — отметил Николай Синица.

Отметим, ОПЗ, находящийся в управлении Фонда государственного имущества Украины, входит в перечень объектов большой приватизации. Советником по приватизации ОПЗ является компания Pericles Advisory Group.

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