"Деньги не пахнут": украинский дипломат негодует из-за свободного въезда россиян в Черногорию

В Черногории, где власти ужесточили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом и запретили гражданам Украины и Беларуси пересекать границу государства на автотранспорте, полностью открыли границы для туристов из России.

Об этом пишет украинский консул Михаил Шматов, сетующий на то, что в соседней России индекс заболевания коронавирусной инфекцией почти в два раза больше, чем в Украине, однако РФ включили в «зеленую» зону

«Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия автотранспортом и, если внимательно читать правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом — только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий. Это при том, что в РФ индекс заболеваемости 127,2 а в Украине — 72,8», — пишет консул и добавляет: «Деньги не пахнут — это древняя аксиома, но есть вопросы и к элементарному уважению. Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Болгария разрешила украинцам посещать свои курорты, если результаты ПЦР-тестирования показали отрицательный результат. Тест должен быть сдан за 72 часа до прибытия в страну.

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