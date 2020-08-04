Генералу СБУ Шайтанову продлили арест

Шевченковский районный суд Киева продлил арест генерал-майору СБУ Валерию Шайтанову, которого подозревают в работе на российскую спецслужбу.

Как сообщает «Интерфакс — Украина», Шайтанов будет находиться под стражей до 2 октября.

Напомним, что генерала СБУ задержали в апреле 2020 года по подозрению в государственной измене и подготовке террористических актов, в частности, покушения на добровольца Адама Осмаева по заданию российских спецслужб.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после задержания Валерия Шайтанова контрразведка СБУ взяла еще одного фигуранта его дела — сотрудника Центра спецопераций «А» СБУ, который также поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым, называемым «куратором» арестованного генерала.

Также спецслужба выложила перехват разговоров, в которых участвовали Шайтанов и Егоров.

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