Главарь оккупированного Крыма Аксенов помогал Гиркину на Донбассе: перехвачены записи переговоров

Международная следственная группа, занимаясь делом о сбитом «Боинге», изучила записи перехваченных телефонных переговоров и раскрыла роль Сергея Аксенова в помощи боевикам на Донбассе. Расследователи считают, что на то время главарь боевиков Игорь Гиркин получил военную помощь от главы оккупационной администрации полуострова.

Так, был перехвачен разговор Гиркина с помощником Аксенова 8 июня 2014 года. Главарь боевиков упоминает, что ему нужна военная поддержка России: артиллерия, танки и ПВО. «То, что сейчас дают, это было нужно месяц назад. Сейчас это все — для поддержания штанов. Нужны специалисты», — говорилось в ходе беседы. Об этом сообщают «Крым. Реалии».

В тот же день Аксенов и Гиркин лично пообщались по телефону. Гиркин снова упоминал, что ему нужна будет военная поддержка, потому что «потеряем все».

Имя Аксенова упоминается в переговорах Сергея, который с «крымским отрядом» собирается на Донбасс, и некоего «Владимира Ивановича». Как выяснила группа Bellingcat, под псевдонимом «Владимир» скрывался Андрей Бурлака, заместитель председателя пограничной службы ФСБ России. Сергей в разговоре упоминает, что телефон «Владимира Ивановича» получил от Аксенова.

Кроме того, всплыло имя Аксенова в переговорах Гиркина с российским бизнесменом Константином Малофеевым. Из разговора становится понятно, что боевики Гиркина докладывают о своих диверсиях лично Аксенову.

Напомним, впервые о связи Гиркина с Аксеновым Международная следственная группа заявила 19 июня 2019 года в Нидерландах. Уже после начала судебного процесса по сбитому «Боингу» было объявлено, что Аксенов тоже может оказаться в числе обвиняемых по делу.

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