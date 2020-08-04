Фокин согласился работать с Кравчуком в ТКГ

Экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин решил работать в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

О своем решении Фокин сообщил изданию «ГОРДОН». Он также заявил, что решение о работе озвучит на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

«Мы обсудили все проблемы и пришли к консенсусу по целому перечню вопросов. Прежде всего, Кравчук, как и я, убежден, что без компромиссов не бывает договоренностей. Что режим тишины в зоне разграничения — это шаг к миру, но не сам мир. Есть люди, которые считают, что это шаг к капитуляции. Но они не понимают, о чем говорят. Капитуляция — это совсем другое, это когда одна из сторон признает себя потерпевшей поражение, складывает оружие и соглашается на кабальные условия победителя. Ничего подобного нет в случае Украины. Ничего подобного не стоит за решением о прекращении огня. Напротив, это шаг к победе», — сказал Фокин.

Он также собирается посетить оккупированные районы Донбасса.

Ранее сообщалось, что Юлия Тимошенко тоже хотела участвовать в ТКГ.

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