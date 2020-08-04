Аварий меньше не стало: опубликована неожиданная статистика о причинах ДТП в Украине

За последние полгода в Украине случилось 72 394 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 1482 человека. При этом введенная на дорогах система автофиксации не помогла снизить количество инцидентов. В Укравтодоре назвали неожиданную причину высокой аварийности: чиновники считают, что якобы виной всему слишком хорошие дороги.

Согласно статистике ДТП, две из каждых трех аварий (46 800) случились по двум причинам: водители либо игнорируют правила маневрирования, либо разгоняются выше безопасной скорости. По мнению Укравтодора, автовладельцы нарушают ПДД «на эмоциях», «поддавшись неуместной эйфории».

«На радостях от поездки по новым дорогам водители часто забывают о том, что существуют четкие ограничения скорости, а на высокой скорости возможности маневрирования уменьшаются в разы», — говорится в заключении дорожного ведомства.

Одной из самых аварийных признана трасса М-03 Киев — Харьков с отремонтированными участками. Там в дорожных авариях за полгода погибли 44 человека.

Напомним, в первые дни после установления систем автоматической фиксации на трассе Киев — Харьков были выявлены автомобили, разогнавшиеся свыше 200 км/час.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО, специально для «ФАКТОВ»

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter