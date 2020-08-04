ФБР США пришло с обысками в офисы, якобы связанные с Коломойским

Во вторник, 4 августа, Федеральное бюро расследований США провело обыски в риэлторской компании Optima Management Group, которая владеет несколькими зданиями в центре Кливленда. Руководство компании, по данным СМИ США, входит в Privat Group украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщает Cleveland.com, представитель ФБР Вики Андерсон заявила, что агенты Федерального бюро расследований обыскали офисы компании Optima, которые расположены в центре города в двух зданиях — One Cleveland Center и дом № 55 на Паблик-сквер. Optima занимается недвижимостью.

По словам Андерсон, у ФБР также есть ордер на обыск офисов этой компании в Майами. Отмечается, что власти Кливленда давно ведут широкомасштабное расследование против украинского олигарха Коломойского. Группой компаний Optima, по данным издания, руководят представители Privat Group Игоря Коломойского.

Адвокат Коломойского Майкл Салливан на звонки не отвечает.

Ранее сообщалось, что по заявлению Коломойского на Порошенко открыли несколько дел.

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