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Учебный год в вузах начнется с опозданием: названа дата
Из-за переноса сроков вступительной кампании в вузы учебный год в университетах и академиях тоже начнется с опозданием. Первокурсники-бакалавры и первокурсники-магистры появятся в аудиториях во вторник, 15 сентября. Такую дату рекомендует Министерство образования.
Как сообщает Укринформ, и.о. министра Сергей Шкарлет предлагает вузам для студентов старших курсов организовать начало учебы с 1 сентября, чтобы не ломать традиции. При этом вузы вправе самостоятельно выбрать дату начала учебного года.
Кроме того, внесет свои коррективы разделение территории Украины на зоны в зависимости от распространения коронавируса. Для вузов из красной карантинной зоны учебный процесс будет отложен до стабилизации ситуации.
Учебный процесс не может проводиться, если регион, где расположен вуз, находится в красной зоне, напомнили в Минобразования.
Как сообщали «ФАКТЫ», на сегодня в красную карантинную зону отнесены города Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»324
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