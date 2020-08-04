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Израиль предлагает хасидам не ехать осенью в Украину
Пока в Украине спорят, можно ли в нынешнем году разрешать паломничество хасидов в Умань, Министерство здравоохранения Израиля высказалось ясно и четко: такая поездка будет нежелательной, учитывая ситуацию с COVID-19. В Израиле беспокоятся, что во время празднования Рош ха-Шана на ограниченной территории соберутся до 30 тысяч паломников, а значит, шансы подхватить инфекцию многократно возрастут.
«Наша профессиональная позиция заключается в том, что мероприятие не следует разрешать ввиду того, что соберутся до 30 тысяч человек. Украинские органы власти должны принять меры. Это единственный способ остановить мероприятие», — цитирует Deutsche Welle директора департамента по международным отношениям Минздрава Израиля Ашера Шальмона.
Напомним, традиционно в Умань в сентябре прибывают около 30 тысяч паломников. В течение нескольких дней они отмечают наступление нового года по иудейскому календарю. В этом году празднования Рош ха-Шана начнутся 18 сентября.
В Украине нет единства по поводу того, разрешать ли хасидам-паломникам въезд в страну. Мэр Умани выступил против, опасаясь новых вспышек коронавирусной инфекции в городе. МИД Украины признал, что прибытие десятков тысяч паломников действительно таит угрозу. При этом главный раввин Украины Яков Дов Блайх уточнил, что 5−8 тысяч человек все же смогут совершить ежегодное паломничество в Умань, соблюдая принятые меры безопасности.
Фото dpsu.gov.ua63
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