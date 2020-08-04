Новый Сивохо: Кравчук рассказал, чем будет заниматься Фокин на переговорах по Донбассу

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, привлеченный к работе переговорной группы по Донбассу, будет ответственен за «координацию коммуникаций всех сторон». Таким образом Фокин возьмет на себя функции, которые ранее пытался выполнять советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

Обязанности Фокина подробно описал глава украинской делегации на переговорах Леонид Кравчук.

«Ему (Фокину) предлагается такая должность — координатор разговоров или коммуникаций всех сторон… Есть люди, которые живут за пределами подконтрольной Украине территории. Но там тоже не все боевики, там есть гражданское общество, есть люди, которые по-другому думают, по-другому видят ситуацию. Их надо находить, общаться, договариваться. … Есть люди, которые думают, анализируют, надо находить с ними общие точки», — заявил Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, в октябре 2019 года функция «установления контактов» с людьми на неподконтрольной Украине территории была поручена бывшему дончанину Сергею Сивохо. Он получил должность советника секретаря СНБО. Сивохо не входил в переговорную группу по Донбассу, но был хорошо осведомлен о ее работе.

В должности советника Сивохо ездил на Донбасс и утверждал, что там «налаживает мосты» для примирения и единства. Деятельность советника жестко критиковали, презентация «платформы примирения» закончилась стычкой с ветеранами. После увольнения Сивохо заявил, что «клеркам из СНБОУ не интересна тема Донбасса».

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