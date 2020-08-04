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Украина

Катастрофа поколений: в ООН предрекли беду из-за закрытия школ во всем мире

22:49 4 августа 2020
школа

Пандемия COVID-19 грозит спровоцировать еще одну катастрофу, на этот раз в сфере образования. Из-за глобального распространения коронавирусной инфекции в 160 странах остаются закрытыми школы, а проблемы с учебным процессом коснулись миллиарда человек. 40 миллионов детей не смогли пройти подготовку к критически важному первому школьному году.

«Нам предстоит катастрофа гораздо большего масштаба, способная свести на нет десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся в мире неравенство», — заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Первый шаг, который предлагают в ООН, это скорейшее открытие школ. «Несмотря на проведение уроков по радио, телевидению и в интернете, а также невзирая на все усилия учителей и родителей, многие ученики по-прежнему остаются вне досягаемости. Учащиеся с ограниченными возможностями, представители меньшинств и малообеспеченных общин, беженцы, а также жители отдаленных районов подвергаются наибольшему риску безнадежно отстать в обучении», — напоминает Гутерриш.

Напомним, в украинских школах новый учебный год обещают начать, как и всегда, 1 сентября. Но выдвинуты особые требования к организации учебного процесса. Это касается масочного режима.

Фото un.org

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