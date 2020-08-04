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Подозреваемый в убийстве экс-министр Кожара засветился на ТВ: сеть вскипела от гнева
Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара сейчас пребывает под следствием из-за резонансного убийства в его доме. Тем не менее этот факт не мешает экс-чиновнику выступать в вечернем телеэфире и комментировать последние политические события. В сети расценили происходящее как «реальное дно».
Украинский журналист Марина Данилюк-Ярмолаева поражена, что Кожару приглашают как спикера, учитывая, что он — подозреваемый в преступлении.
Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник также в недоумении по поводу принципов выбора комментаторов на телеканале.
Напомним, 21 февраля в селе Чайки под Киевом в доме Кожары был смертельно ранен из огнестрельного оружия бизнесмен Сергей Старицкий. Супругу Кожары допросили, но потом отпустили под личное обязательство. 25 марта был взят под стражу и сам экс-министр, но в июне Кожаре разрешили выйти из СИЗО, внеся 14 млн гривен.
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