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"Глубоко шокирован": Зеленский отреагировал на страшный взрыв в Бейруте
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ужасный взрыв в Бейруте, в результате которого погибли по меньшей мере 30 человек.
Об этом он написал на странице в Telegram.
«Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв», — написал президент в сообщении.
Также глава Украинского государства передал глубочайшие соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, что 4 августа в портовом районе Бейрута произошел мощный взрыв. На видео с места событий видно разрушенные дома и перевернутые автомобили. Известно о более три тысячи пострадавших и как минимум 30 погибших. Дома на расстоянии до 10 километров были повреждены, а число пострадавших перевалило за сотню.
Недалеко от места взрыва находились два украинских корабля MERO STAR и RAOUF H.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фахми сообщил, что причиной трагедии стал нитрат аммония, хранившийся несколько лет на одном из портовых складов. Ранее генерал Аббас Ибрагим, отвечающий за национальную безопасность, заявил, что взрывчатые вещества были некоторое время назад конфискованы — их пытались ввезти в Ливан контрабандой. Ливанцы говорят о национальной катастрофе. Взрывы в Бейруте сравнивают с ядерными взрывами в Хиросиме и Нагасаки в сентябре 1945 года. Местные СМИ сообщают, что отголоски происходящего в столице Ливана ощущались даже на Кипре.52
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!