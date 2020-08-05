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Умерла мать Игоря Коломойского
Во вторник, 4 августа, стало известно о смерти Зои Израилевны Коломойской — матери украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Об этом сообщает сайт Объединенной еврейской общины Украины.
«4 августа 2020 года (14 ава 5780 года по еврейскому календарю) стала известна прискорбная весть о том, что покинула материальный мир душа Зои Израилевны Коломойской — матери Президента Объединённой еврейской общины Украины Игоря Валерьевича Коломойского», говорится в сообщении.
Мать бизнесмена скончалась на 81-м году жизни. Где это произошло и что именно стало причиной ее смерти, не уточняется.
Объединённая еврейская община Украины от лица еврейского сообщества, от имени еврейских общин и организаций Украины выразила соболезнования семье Коломойских.
«Барух Даян hа-Эмет! Благословен Судья праведный! Да поднимется душа Зои Израилевны в Ган Эден, да причислит ее Вс-вышний к сонму праведных, да укроет под крылами Шехины Своей, и да будет память о ней благословенна», говорится в сообщении.
О маме олигарха вообще известно довольно мало — только то, что по образованию она инженер и работала в институте Днепропетровска «Промстройпроект».
Также совсем мало информации попадает в поле зрения общественности о других членах семьи бизнесмена.
К примеру, в начале лета сообщалось о том, что 35-летняя дочь бизнесмена Анжелика родила двойню — олигарх стал дедушкой сразу двух мальчиков. Роды прошли в Женеве.
Кроме того, ранее «ФАКТЫ» писали, что сын предпринимателя Григорий Коломойский играет в баскетбол и даже помог спортивному клубу «Днепр» завоевать Суперкубок Украины.87
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