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Украина

Кравчук разоблачил попытки России уменьшить значение Нормандского формата

1:25 5 августа 2020
Кравчук Леонид

Возглавивший на прошлой неделе группу переговорщиков в Минске первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, в котором тот подверг сомнению целесообразность коммуникации советников лидеров стран Нормандской четверки, выглядит как попытка уменьшить значение Нормандского формата.

Об этом он сказал во вторник в эфире одного из телеканалов, пишет Интерфакс-Украина.

Но такие попытки, считает Леонид Кравчук, приведут к тому, что потеряют смысл и сами Минские соглашения.

«Когда я прочитал письмо господина Козака, которое он прислал советникам глав государств Германии, Франции и Украины, то я ощутил там какие-то осложнения ситуации. Ну по крайней мере, он точно предлагает вывести из Нормандского формата одно из звеньев — советников глав государств. Он говорит, что не хочет принимать участие в этом „цирке“ или „комедии“, приблизительно так он сказал. Я ощутил, что речь идет о том, чтобы как-то уменьшить вес Нормандского формата», — считает первый президент.

По его мнению, Минские договоренности действуют не сами по себе. Минская Трехсторонняя группа создана для того, чтобы анализировать, выполнять, имплементировать в жизнь договоренности, которые достигаются на самом высоком уровне.

Также Леонид Кравчук обратил внимание на то, что в Минских соглашениях нет обязательного требования вводить положение об «особом статусе» ОРДЛО в Конституцию Украины.

«А некоторые, в том числе российская сторона, настаивают, что там, мол, именно так написано. И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу», — считает он.

При этом украинский политик обратил внимание на то, что определенные положения Минских соглашений по-разному трактуются, а их необходимо читать одинаково всем сторонам урегулирования ситуации на Донбассе.

«Мы не можем подвергать сомнению то, что написано в Минских договоренностях, но мы можем сказать, что прошло значительное время, и эти пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному. Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кравчук указал на необходимость привлечения США к переговорам по Донбассу.

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