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Украина

Под Севастополем пересыхают колодцы, жителей просят потерпеть "до строительства водовода"

1:56 5 августа 2020
Крым, вода

В связи с неизменной позицией руководства Украины по вопросу подачи воды в Крым только после его деоккупации захваченный Россией полуостров продолжает испытывать нехватку драгоценной влаги.

Так, жители села Черноречье пожаловались российским «властям» Севастополя на дефицит воды в колодцах, пишет «Крым.Реалии».

На место поехал разбираться заместитель «главы города» Владимир Базаров.

В итоге изучения ситуации он заявил, что для решения проблемы с водоснабжением Черноречья необходимо построить водовод,

«Самое верное решение, хоть и не самое быстрое — строить водовод. Мы на прошлой неделе определились с источником подачи воды — второй гидроузел, Черная речка. Будем тянуть 7,5 км водовод и ставить небольшие локальные очистные сооружения, что позволит очищать воду до питьевых норм», — отметил замглавы Севастополя.

Базаров утверждает, проектирование водовода начнется в этом году. Объект будет реализован в рамках российской федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя". Ориентировочная стоимость — 180 млн рублей.

Накануне российские власти Севастополя сообщили, что департамент городского хозяйства организует поиск подземных источников воды, чтобы обеспечить население питьевой водой.

В то же время ненамного лучше ситуация и в самом Севастополе: издание напоминает, что глава оккупационного «правительства» Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Чернореченском водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом. По его словам, в критической ситуации город может перейти на подачу воды по графику.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сейчас «власти» Крыма пытаются решить проблему острой нехватки воды бурением новых скважин, а также расконсервированием тех, что существовали во времена СССР. Но такая практика опасна для Крыма, ведь запасы подземных вод небезграничны, а крымские подземные источники воды имеют свои особенности. В этом уверена крымский эколог Маргарита Литвиненко.

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