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Украина

Граничит с геноцидом: суд оккупантов фактически ликвидировал общину ПЦУ в Крыму

4:47 5 августа 2020
Храм ПЦУ в Симферополе

Верховный суд России отказался пересмотреть решение о выселении общины Православной церкви Украины из Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

Об этом сообщил адвокат Сергей Заец, пишет «Крым.Реалии».

«По существу это означает полную ликвидацию украинской православной общины в Крыму. Формально это не является геноцидом, но граничит с ним. Россия уничтожает еще одну украинскую религиозно-культурную группу и продолжает зачистку Крыма от всего украинского», — указал адвокат в Facebook.

По его информации, «власти» в аннексированном Крыму направили предписание об «освобождении помещений» Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата (ныне ПЦУ).

В «Министерстве имущества Крыма» пояснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.​

Кабинет министров Украины повторно принял проект постановления Верховной Рады Украины по защите Православной церкви Украины в аннексированном Крыму. Ранее этот проект постановления уже принимался прошлым Кабинетом министров Украины во главе с Алексеем Гончаруком, но был отозван процедурными нормами из-за смены правительства.

Архиепископ Климент считает, что постановление украинского правительства поможет сохранить Кафедральный собор святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе благодаря «распространению ответственности государства за граждан Украины, которые остались в Крыму».

Напомним, что подконтрольный Кремлю Арбитражный суд Крыма 28 июня обязал передать в пользование российского Минимущества Крыма помещение собора. Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщил, что будет обжаловать это решение. В середине июня в здании храма начались строительные работы, инициированные Минимущества Крыма и без согласования с Крымской епархией.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор подверг резкой критике решение российских «властей» Крыма о сносе храма Украинской православной церкви в Евпатории. Сделал он это во время выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене. В частности, Гилмор назвал действия «властей» «вопиющим пренебрежением основных свобод».

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