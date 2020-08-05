У Зеленского рассказали, как будут помогать абитуриентам из Крыма

Во время вступительной кампании-2020, которая будет иметь ряд особенностей, крымским выпускникам, желающим продолжить обучение в материковой Украине, предоставят индивидуальное сопровождение.

Об этом Представительство президента Украины в АР Крым сообщило на своей официальной странице в Facebook.

«Представительство Президента Украины в АР Крым открывает возможность индивидуального сопровождения поступающих в учреждения высшего образования в период кампании 2020 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в представительстве сообщают о необходимой помощи с переходом через КПВВ и предоставлением индивидуальной консультации.

Также в ведомстве приводят адрес, по которому абитуриенты и сопровождающие их лица могут обратиться за индивидуальной консультацией: г. Херсон, проспект Ушакова, 42, или по телефону бесплатной «горячей линии»: 800 502 192; или же с помощью сети Skype — учетная запись: arkpredstavnictvo.

Кроме того, в представительстве главы государства в АР Крым напомнили, что в этом году выпускники школ из АР Крым и города Севастополь имеют возможность поступить в высшие учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования по всей территории Украины.

Прием документов в учреждения высшего образования за счет государственного бюджета продлен до октября 2020 года и происходит в два этапа:

основной этап: до 20 августа 2020;

завершающий этап: до 23 октября 2020.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма без сдачи Внешнего независимого оценивания.

Отметим, ранее языковый омбудсмен Тарас Креминь заявил, что его офис планирует создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за переноса сроков вступительной кампании в вузы учебный год в университетах и академиях тоже начнется с опозданием. Первокурсники-бакалавры и первокурсники-магистры появятся в аудиториях во вторник, 15 сентября. Такую дату рекомендует Министерство образования.

10

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter