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Жарко до +35: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни
Прогнозы синоптиков о том, что август будет жарче обычного, начинают воплощаться в жизнь. Из-за пришедшего антициклона в ближайшие дни в Украине установится знойная погода, до +35 в южных областях. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь в отдельных районах Закарпатья и Прикарпатья.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 5 августа к полудню воздух прогреется до +32°. В Карпатах будет прохладно — до 20−24°.
6 августа по всей Украине жарко и без осадков.
7 августа на курортах Черного и Азовского морей до +35 градусов, в других областях +30−32 градуса.
Напомним, народные синоптики ждут, что в августе осадков будет мало, а осень дважды порадует «бабьим летом».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»97
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