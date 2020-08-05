В Украине почти 1300 новых случаев COVID-19

В Украине за прошедшие сутки диагностировали COVID-19 еще у 1 271 больного. Больше всего случаев выявлено во Львовской области (+156), Киеве (+150) и на Харьковщине (+146). Статистические данные собраны по состоянию на утро 5 августа.

Как сообщает Минздрав, всего в Украине с начала эпидемии подтверждены 75 490 случаев заражения. Для 1788 человек болезнь закончилась летальным исходом, 41 527 сумели выздороветь. 33 тысячи инфицированных все еще болеют.

Напомним, в Минздраве пришли к выводу, что эпидемия в Украине развивается по «желтому сценарию», а потому можно ожидать до 400 тысяч случаев инфицирования и порядка 4 тысяч летальных случаев.

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