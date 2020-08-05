- 09:46 Масштабное ДТП под Николаевом с участием 9 машин: среди пострадавших годовалый ребенок
- 09:28 "Сигнал всем тем, кто в Украине устал от войны": Казарин рассказал, зачем Медведчук поехал в Крым
- 09:11 В Украине почти 1300 новых случаев COVID-19
- 09:07 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:03 Известный украинский футболист дисквалифицирован за договорные матчи
- 09:00 Небо стало оранжевым: в сети показали новое впечатляющее видео после взрыва в Бейруте
- 09:00 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:57 От коронавируса во всем мире умерли уже 700 тысяч человек
- 08:46 Покупателю могут выдать не только бумажный, но и электронный чек: что нужно знать о новшестве
- 08:26 "Путин, приди": сбежавший в Украину Цепкало обратился к Кремлю по поводу выборов Лукашенко
- 07:50 Что происходит в Бейруте после рокового взрыва в порту: появилось видео
- 07:41 «Шахтер» — «Вольфсбург»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
"Сигнал всем тем, кто в Украине устал от войны": Казарин рассказал, зачем Медведчук поехал в Крым
Поездка политика из «Оппозиционной платформы — За життя» Виктора Медведчука в аннексированный Россией Крым, куда также приехали и хозяин Кремля Владимир Путин, является сигналом для избирателей, до сих пор уповающих на дружбу со страной-агрессором.
Об этом в соцсетях пишет журналист Павел Казарин. «Поездка Виктора Медведчука в Крым выглядит как сигнал заблудшей пастве. Год назад его электорат увлекся новым фаворитом — и теперь ОПЗЖ пытается вернуть себе право считаться любимой женой Кремля. В 2019 году Владимир Зеленский не мешал себя придумывать и оттого многие увидели в нем Переяславскую раду. Дружбу с Москвой и обнуление войны. Братские объятия и мир во всем мире. В результате, в копилку его партии упали голоса еще и тех, кто убежден, будто место Украины — на российской орбите», — отмечает журналист.
По его словам, электорат, ориентированный на «дружбу с Россией» и поверивший в прошлом году ныне действующему президенту, чувствует себя обманутым, поскольку «этический контур страны в целом остался в своей постмайданной редакции»: «Война не прекратилась. Прозападный курс не отменен. А то, что проевропейские украинцы считают избыточным компромиссом, пророссийские считают явно недостаточным».
Павел Казарин подчеркивает, что Кремль также не против объединения своих симпатиков в Украине «под единым партийным брендом», обращая внимание на то, что Виктора Медведчука с супругой на КПП не «завернули» российские пограничники. Дело в том, что в условиях пандемии коронавируса на оккупированный полуостров свободно пропускают лишь владельцев российских паспортов и тех граждан Украины, чьи дети или родители живут в Крыму.
«Впрочем, статус кума российского президента позволяет рассчитывать на исключения из правил. А потому Медведчука пропустили. Вместе с женой и сопровождающими», — пишет Казарин и добавляет: «Его поездка в Крым — это сигнал всем тем, кто в Украине „устал от войны“. Лидер парламентской фракции едет на оккупированную территорию отдыхать — в тот момент, когда на этой территории оккупационные власти сажают в тюрьмы украинских граждан и возбуждают дела за нелояльность триколорам».
Отмечая, что ни один украинский политик не может себе такого позволить, журналист добавляет, что задача Виктора Медведчука — «понравиться тем, кто устал от украинских политиков».
«А потому он подъезжает к КПП, протягивает документы российским пограничникам, заполняет миграционную карточку и едет отдыхать на Южный берег. Суверенитет? Оккупация? Нет, не слышали. Цель визита — не загар и не пахлава. Цель визита — напомнить о том, кому в Киеве Кремль выписал ярлык на княжение. Блудным детям просоветской ностальгии скоро снова предстоит ставить галочки в бюллетенях — и они должны не ошибиться с графой. Четырехбуквенная аббревиатура ОПЗЖ для всех, кто скучает по СССР», — резюмирует Павел Казарин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Медведчук поехал в Крым со своей супругой Оксаной Марченко, у которой есть недвижимость на оккупированном полуострове — земельный участок под Ялтой и дом, построенный в 2013 году. На самого политика зарегистрирована яхта.372
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!