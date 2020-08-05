"Сигнал всем тем, кто в Украине устал от войны": Казарин рассказал, зачем Медведчук поехал в Крым

Поездка политика из «Оппозиционной платформы — За життя» Виктора Медведчука в аннексированный Россией Крым, куда также приехали и хозяин Кремля Владимир Путин, является сигналом для избирателей, до сих пор уповающих на дружбу со страной-агрессором.

Об этом в соцсетях пишет журналист Павел Казарин. «Поездка Виктора Медведчука в Крым выглядит как сигнал заблудшей пастве. Год назад его электорат увлекся новым фаворитом — и теперь ОПЗЖ пытается вернуть себе право считаться любимой женой Кремля. В 2019 году Владимир Зеленский не мешал себя придумывать и оттого многие увидели в нем Переяславскую раду. Дружбу с Москвой и обнуление войны. Братские объятия и мир во всем мире. В результате, в копилку его партии упали голоса еще и тех, кто убежден, будто место Украины — на российской орбите», — отмечает журналист.

По его словам, электорат, ориентированный на «дружбу с Россией» и поверивший в прошлом году ныне действующему президенту, чувствует себя обманутым, поскольку «этический контур страны в целом остался в своей постмайданной редакции»: «Война не прекратилась. Прозападный курс не отменен. А то, что проевропейские украинцы считают избыточным компромиссом, пророссийские считают явно недостаточным».

Павел Казарин подчеркивает, что Кремль также не против объединения своих симпатиков в Украине «под единым партийным брендом», обращая внимание на то, что Виктора Медведчука с супругой на КПП не «завернули» российские пограничники. Дело в том, что в условиях пандемии коронавируса на оккупированный полуостров свободно пропускают лишь владельцев российских паспортов и тех граждан Украины, чьи дети или родители живут в Крыму.

«Впрочем, статус кума российского президента позволяет рассчитывать на исключения из правил. А потому Медведчука пропустили. Вместе с женой и сопровождающими», — пишет Казарин и добавляет: «Его поездка в Крым — это сигнал всем тем, кто в Украине „устал от войны“. Лидер парламентской фракции едет на оккупированную территорию отдыхать — в тот момент, когда на этой территории оккупационные власти сажают в тюрьмы украинских граждан и возбуждают дела за нелояльность триколорам».

Отмечая, что ни один украинский политик не может себе такого позволить, журналист добавляет, что задача Виктора Медведчука — «понравиться тем, кто устал от украинских политиков».

«А потому он подъезжает к КПП, протягивает документы российским пограничникам, заполняет миграционную карточку и едет отдыхать на Южный берег. Суверенитет? Оккупация? Нет, не слышали. Цель визита — не загар и не пахлава. Цель визита — напомнить о том, кому в Киеве Кремль выписал ярлык на княжение. Блудным детям просоветской ностальгии скоро снова предстоит ставить галочки в бюллетенях — и они должны не ошибиться с графой. Четырехбуквенная аббревиатура ОПЗЖ для всех, кто скучает по СССР», — резюмирует Павел Казарин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Медведчук поехал в Крым со своей супругой Оксаной Марченко, у которой есть недвижимость на оккупированном полуострове — земельный участок под Ялтой и дом, построенный в 2013 году. На самого политика зарегистрирована яхта.

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