Стало известно, есть ли украинцы среди жертв взрыва в Бейруте

По состоянию на утро среды, 5 августа, у украинских властей нет информации об украинцах, которые могли пострадать в результате мощнейшего взрыва в ливанском Бейруте, унесшем жизни около сотни людей.

«Ужасная трагедия в Бейруте. Мое сочувствие всем, кто пострадал и потерял родных и близких. На данный момент, по данным украинского посольства в Ливане, информации о пострадавших украинцев нет. Внимательно следим за ситуацией», — пишет в соцсетях премьер-министр Денис Шмыгаль.

Жахлива трагедія в Бейруті. Мої співчуття всім, хто постраждав та втратив рідних і близьких. Наразі, за даними українського посольства в Лівані, інформації про постраждалих українців немає. Уважно стежимо за ситуацією. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) August 5, 2020

Об этом же сообщает и посол Украины в Ливане Игорь Осташ, добавляющий, что президент Ливана призвал правительство ввести в Бейруте двухнедельное чрезвычайное положение. 5 августа в Ливане объявили Национальным днем траура.

«Посольство Украины почти не повреждено, поскольку находится в нескольких километрах от места трагедии. В резиденции повреждено лишь одно окно. Все наши сотрудники живы и здоровы», — пишет Игорь Осташ в соцсетях.

Впечатляющие фото и видео, снятые в Бейруте, смотрите в материале на сайте «ФАКТОВ».

Также в сеть выложили видео с ярко-оранжевым небом над Ливаном после взрыва в потру столицы.

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