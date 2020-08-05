В Минфине рассказали, на что потратили бюджетные деньги для борьбы с COVID-19

После того, как в правительстве заявили, что средства в Фонде по борьбе с коронавирусной инфекцией закончились — были потрачены все 66 млрд гривен, Минфин отчитался о тратах на противодействие COVID-19 бюджетов всех уровней

Так, согласно данным министерства, по состоянию на 30 июля 2020 года за счет бюджетов всех уровней были осуществлены платежи на сумму 4,5 млрд гривен: 1,7 млрд гривен из госбюджета и 2,8 млрд гривен из местных бюджетов. Средства пошли на приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID-19 по процедуре закупок, предусмотренных постановлением правительства. За июль было потрачено 1,3 млрд гривен.

Напомним, что большая часть средств из Фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией — 35 млрд гривен — пошла на строительство и ремонт автодорог государственного значения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 5 августа, в Украине за прошедшие сутки диагностировали COVID-19 еще у 1 271 больного. Общее количество заболевших с начала пандемии выросло до 75490 человек.

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