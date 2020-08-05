Украинцам разрешили менять поставщиков газа: как это повлияет на цены

С 1 августа в Украине заработал открытый рынок газа и цена «голубого» топлива для населения сравняется с его стоимостью для промышленности. В новых условиях граждане могут самостоятельно менять поставщика, выбирая лучшую цену. Однако, похоже, на практике особого смысла в этом не будет.

Так считает независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский. «Поставщики газа — это, как правило, дочерние компании облгазов, которые не имеют ни топлива, ни трубы для его доставки», — отметил он в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ».

По мнению эксперта, основной функцией таких поставщиков является сбор денег с потребителей — они, в основном, работают на агентских соглашениях с облгазами и получают за свои услуги 1−2% комиссии.

«На формирование цен на газ они не влияют, как и на качество обслуживания. Поэтому предложить более дешевый газ потребителям не смогут, разве что поделятся частью комиссионных», — считает Александр Хмелевский.

Полный текст материала о рынке газа в Украине и том, что ждет потребителей, читайте на сайте «ФАКТОВ».



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