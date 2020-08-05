Резников объяснил позицию Украины по «особому статусу» Донбасса

Украина собирается изменить инвестиционный климат и внедрить новую экономическую модель для Донбасса — именно в этом и будет заключаться «особый статус».

Такую позицию вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников изложил в статье для Atlantic Council.

Он отметил, что сейчас этом основное внимание в новой экономической стратегии уделяется развитию подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.

«Этот подход, пожалуй, лучше всего можно описать как украинский подход к понятию „особый статус“ для региона с целью изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне», — отметил Резников.

Он видит возможность привлечения масштабных инвестиций.

«Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы планируем создать специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций, а не только полагаться на помощь доноров», — отметил Резников.

При этом Резников считает, что Москва делает ставку на распад Украины.

«В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины по созданию нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство», — написал вице-премьер.

Ранее Резников заявил о возможности привлечения двух стран для переговоров по деоккупации Крыма.

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