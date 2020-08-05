- 12:41 Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр"
- 12:39 Резников объяснил позицию Украины по «особому статусу» Донбасса
- 12:29 Украинцы активно продают валюту: когда доллар будет по 28 гривен
- 12:15 Украинцам разрешили менять поставщиков газа: как это повлияет на цены
- 12:07 «Эти таблетки бабушки горстями пьют», — чемпионка Европы Прищепа рассказала, почему попалась на допинге
- 12:03 Михаил Ефремов не признал вину в смертельном ДТП
- 12:00 Не только Бейрут: крупнейшие техногенные катастрофы XXI века
- 11:52 В Минфине рассказали, на что потратили бюджетные деньги для борьбы с COVID-19
- 11:20 15-летнего школьника, спасшего тонувшего мужчину, наградили деньгами и ценным подарком
- 11:18 Взрыв в Бейруте: пострадавшую столицу Ливана сняли с высоты птичьего полета
- 11:01 Близкий друг Зеленского из «Квартала» переболел коронавирусом
- 10:37 Стало известно, есть ли украинцы среди жертв взрыва в Бейруте
Резников объяснил позицию Украины по «особому статусу» Донбасса
Украина собирается изменить инвестиционный климат и внедрить новую экономическую модель для Донбасса — именно в этом и будет заключаться «особый статус».
Такую позицию вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников изложил в статье для Atlantic Council.
Он отметил, что сейчас этом основное внимание в новой экономической стратегии уделяется развитию подконтрольных частей Донецкой и Луганской областей.
«Этот подход, пожалуй, лучше всего можно описать как украинский подход к понятию „особый статус“ для региона с целью изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне», — отметил Резников.
Он видит возможность привлечения масштабных инвестиций.
«Чтобы сделать этот подход устойчивым, мы планируем создать специальный фонд для поощрения и поддержки инвестиций, а не только полагаться на помощь доноров», — отметил Резников.
При этом Резников считает, что Москва делает ставку на распад Украины.
«В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины по созданию нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство», — написал вице-премьер.
Ранее Резников заявил о возможности привлечения двух стран для переговоров по деоккупации Крыма.49
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"