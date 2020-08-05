Украинские Мальдивы: пять красивых мест для отдыха с невероятными пейзажами (фото, видео)

Во время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, далеко не все страны принимают на отдых украинских туристов. Однако и у нас в стране немало мест, достойных внимания путешественников.

Об одном из таких уголков на Полтавщине в соцсетях рассказывает Виталий Грива, сравнивающий место, расположенное под Кременчугом, с Занзибаром: «Полтавская область, Глобинский район, гора Пивиха. Украинский Занзибар. За два часа езды от Черкасс… 255 километров от Киева». А одна из интернет-пользователей сравнила это место отдыха с Мальдивами.

О горе Пивиха есть и видеоотзывы.

А в Скадовском районе Херсонской области находится красивый остров Джарылгач (46°01′35″ с. ш. 32°56′35″ в. д.). На его территории расположен Джарылгачский национальный природный парк.

Автор Иванюк Андрей

Автор Vadym Yunyk

Об острове, кстати, недавно рассказывали «Вікна».

А на Черниговщине есть Голубые озера — популярное место отдыха возле села Олешня. Там посреди лесного бора находятся несколько красивейших озер. И расположены они в часе езды на машине из Чернигова.



Автор Дмитрий Романюк



Автор Ольга Шаповал



Автор Александр Колодий

А на юге Хмельницкой области, в 55 километрах от Каменца-Подольского, располагается Бакота — места вдоль Днестра в районе развалин монастыря. Там некогда располагались села, однако в 1981 году началось постепенное поднятие уровня Днестра — было решено строить Новоднестровскую ГЭС…

DiscoverWithDima

В Николаевской области есть тоже своя жемчужина — Кинбурнская коса. С одной стороны косы — пресный Днепр, с другой — море.

Автор Darkngs

Автор Анна Стрижекинь

Автор Vystorobskiy

На полуострове находятся несколько маленьких населенных пунктов и баз отдыха. На Кинбурн часто приезжают любители «дикого» отдыха с палатками. Добираются до косы, в основном, на катере, который ходит с причала в Очакове.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», узнать о том, куда за рубеж могут полететь украинцы на отдых и каковы условия въезда, можно на интерактивной карте, подготовленной МИД Украины.

Заглавное фото Виталия Гривы.

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