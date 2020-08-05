- 14:11 Из-за схем топ-менеджеров «Укроборонпром» потерял в Пакистане контрактов на 15 миллионов долларов, — СМИ
- 14:07 Суд над Ефремовым: гражданскую жену погибшего Захарова не признали потерпевшей
- 13:58 Синоптик рассказала, где 6 августа пройдут дожди с грозами
- 13:43 SpaceX Илона Маска успешно испытала космический корабль для полетов на Марс
- 13:33 Поели мидий и креветок: в Одессе посетители ресторана оказались в больнице с отравлением
- 13:30 Украинские Мальдивы: пять красивых мест для отдыха с невероятными пейзажами
- 13:26 Moneyveo подписала Меморандум с Черниговским областным центром комплексной реабилитации
- 13:17 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Вольфсбург»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:56 “Холостяк” Сергей Мельник станет участником «Танців з зірками»
- 12:41 Ярославский приобрел банк "Кредит Днепр"
- 12:39 Резников объяснил позицию Украины по «особому статусу» Донбасса
- 12:29 Украинцы активно продают валюту: когда доллар будет по 28 гривен
Украинские Мальдивы: пять красивых мест для отдыха с невероятными пейзажами (фото, видео)
Во время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, далеко не все страны принимают на отдых украинских туристов. Однако и у нас в стране немало мест, достойных внимания путешественников.
Об одном из таких уголков на Полтавщине в соцсетях рассказывает Виталий Грива, сравнивающий место, расположенное под Кременчугом, с Занзибаром: «Полтавская область, Глобинский район, гора Пивиха. Украинский Занзибар. За два часа езды от Черкасс… 255 километров от Киева». А одна из интернет-пользователей сравнила это место отдыха с Мальдивами.
О горе Пивиха есть и видеоотзывы.
А в Скадовском районе Херсонской области находится красивый остров Джарылгач (46°01′35″ с. ш. 32°56′35″ в. д.). На его территории расположен Джарылгачский национальный природный парк.
Об острове, кстати, недавно рассказывали «Вікна».
А на Черниговщине есть Голубые озера — популярное место отдыха возле села Олешня. Там посреди лесного бора находятся несколько красивейших озер. И расположены они в часе езды на машине из Чернигова.
А на юге Хмельницкой области, в 55 километрах от Каменца-Подольского, располагается Бакота — места вдоль Днестра в районе развалин монастыря. Там некогда располагались села, однако в 1981 году началось постепенное поднятие уровня Днестра — было решено строить Новоднестровскую ГЭС…
В Николаевской области есть тоже своя жемчужина — Кинбурнская коса. С одной стороны косы — пресный Днепр, с другой — море.
На полуострове находятся несколько маленьких населенных пунктов и баз отдыха. На Кинбурн часто приезжают любители «дикого» отдыха с палатками. Добираются до косы, в основном, на катере, который ходит с причала в Очакове.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», узнать о том, куда за рубеж могут полететь украинцы на отдых и каковы условия въезда, можно на интерактивной карте, подготовленной МИД Украины.
Заглавное фото Виталия Гривы.330
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...