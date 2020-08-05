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Синоптик рассказала, где 6 августа пройдут дожди с грозами
Пришедший в Украину антициклон продолжит определять погоду и в четверг, 6 августа — в стране будет сухо, солнечно и жарко, а осадки ожидаются лишь в отдельных районах.
«Во второй половине дня вдоль северной границы — Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская — набегут облака и иногда возможен дождь с грозой. Еще раз — только в северных районах указанных областей», — уточняет синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в Украине ожидается высокой — до + 28 + 33 градусов, на юге и на востоке местами до +35 градусов.
В Киеве тоже будет сухо и солнечно, температура днем — до + 30 + 32 градусов.
«В выходные дни в Киеве градусы немного спустятся вниз, к более комфортным + 25 + 27. Дождей пока не видно», — прогнозирует синоптик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозируют, что в пятницу, 7 августа, на курортах Черного и Азовского морей будет до +35 градусов, в других областях — до +30+32 градусов.18
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