Зеленский обсудил задержание "вагнеровцев" с Лукашенко: детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, в том числе и о задержании наемников ЧВК Вагнера под Минском.

«Отмечена важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов двух государств, в частности, в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

«Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документам», — заявил Зеленский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Украины сообщили о получении списка задержанных в Беларуси наемников. Компетентные органы проверяют воевал ли кто-то из них на стороне оккупационных сил на Донбассе.

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