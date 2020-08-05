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Украина

В Украине появятся шерифы: чем они будут заниматься

14:51 5 августа 2020
Полиция

В Украине вместо участковых инспекторов полиции могут появиться полицейские офицеры громад. Ранее замминистра МВД назвал, кто виноват в провале реформы полиции.

Как передает УНН, о новых планах сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире одного из украинских телеканалов.

«Полиция — это не только патрульная, это все подразделения, которые есть в системе Национальной полиции, в том числе и участковые полицейские. Сейчас у нас запускается такая новая форма — полицейский офицер громады, и со временем она придет на замену участковым офицерам полиции, а участковые у нас сейчас так же работают», — заявил Мартыненко.

Он утверждает, что такой полицейский офицер будет постоянно находиться на территории громады, на которую частично ляжет финансирование его материально-технического обеспечения.

Ранее сообщалось, что в МВД дали резкую оценку переаттестации полицейских.

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