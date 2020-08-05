В Киеве мошенник пытался отобрать квартиру у ветерана АТО

В суд ушло дело гражданина, который попытался мошенническим способом стать владельцем квартиры, выделенной ветерану боевых действий на Донбассе. Ранее жертвой квартирных аферистов стала ветеран АТО Юлия Толопа.

Как сообщают в прокуратуре Киева, в феврале 2020 года обвиняемый попытался зарегистрировать на себя квартиру в доме по ул. Генерала Матыкина, которая находилась в госсобственности и была выделена ветерану.

Решив завладеть недвижимостью стоимостью около 2,3 млн гривен, мужчина предоставил частному нотариусу свидетельство о праве собственности, якобы выданное ему госпредприятием «Укржитлосервис».

«Нотариус, получив информацию о том, что предоставленное для сделки свидетельство этим учреждением на самом деле не выдавалось, отказал в государственной регистрации права собственности на указанную квартиру и сообщил правоохранительным органам об этом факте», — отмечают в прокуратуре.

Правоохранители проверили информацию и установили личность мошенника. Обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Пока что на квартиру, выделенную ветерану, наложен арест — госимущество стало предметом уголовного преступления.

Эксклюзивный материал о том, как продали квартиру бойца АТО, пока он был на фронте, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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