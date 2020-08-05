Фонд Рината Ахметова помогает детям жить и слышать мир

Ежегодно в Украине рождаются около 400 детей с проблемами слуха и примерно 3000 — с различными пороками сердца. Фонд Рината Ахметова первым в стране запустил проекты по установке высокочувствительных слуховых аппаратов и имплантов, делающих детские сердца здоровыми, задолго до появления госпрограмм и таким образом указал чиновникам от медицины путь, по которому следует идти.

ТЕПЕРЬ Я СЛЫШУ

В этом году Фонду Рината Ахметова исполнилось 15 лет. Среди десятков проектов и программ особое место занимает помощь детям.

«Это один из наших приоритетов. Особенно если вопрос касается жизни и здоровья ребенка», — сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Одним из первых проектов в этом направлении стала помощь детям с проблемами слуха. Первый высокочувствительный аппарат Фонд Рината Ахметова подарил ребенку, не способному слышать мир, еще в 2007 году. В 2018 году для системной и масштабной помощи таким малышам стартовал проект «Ринат Ахметов — Детям. Теперь я слышу».

Как рассказала пресс-служба фонда, среди его участников проекта — маленький Таир Носуленко: «Раньше его семья жила в Донецке, а после начала вооруженного конфликта мама и папа с тремя детьми переехали в Мариуполь. Уже на новом месте взрослые стали замечать, что Таир не отзывается на свое имя. Медики диагностировали двустороннюю тугоухость третьей степени. Диагноз серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь если малыш не слышит, тормозится детское развитие, что лишает возможности общения со сверстниками и родными».

Денег на высокочувствительные слуховые аппараты у семьи переселенцев не было. Все, что зарабатывают родители, уходит на еду и съемное жилье. Поэтому Таиру помог Фонд Рината Ахметова.

«Ринат Ахметов подарил моему маленькому сыночку Таиру слуховые аппараты. И сегодня он может радоваться жизни наравне с другими детьми», — сказала Марина Носуленко, мама ребенка.

Благодаря Фонду помощь получили и другие мальчики и девочки. На сегодняшний день деткам с проблемами слуха установлено около 180 высокочувствительных слуховых аппаратов.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ

Фонд Рината Ахметова первым в стране стал массово помогать больным детям в установке таких имплантов. Для этого был запущен проект «Ринат Ахметов — Детям. Здоровое сердце».

В пресс-службе Фонда рассказали, как у Юли Прокофьевой из Бахмута врачи обнаружили сразу несколько пороков сердца: «Первую операцию пришлось провести спустя пять дней после рождения, а через несколько лет понадобилась еще одна, куда более сложная. Это полостная операция со вскрытием грудной клетки, остановкой и запуском сердца. С риском. Со шрамами на всю жизнь. С длительной реабилитацией. Зато бесплатно. Был еще один вариант — имплант-окклюдер, который вводится в организм эндовоскулярным методом, через маленький разрез на бедре. Имплант входит в кровеносный сосуд, затем „находит“ и закрывает в сердце дырочку, делая его здоровым».

Маме ребенка понадобились бы годы, чтобы накопить на имплант, а медлить было нельзя: малышка стала стремительно терять вес, активные игры вызывали приступы удушья.

«Огромная благодарность Ринату Леонидовичу за помощь, за спасение жизни моей дочки. Он подарил нам окклюдер, нам сделали удачно операцию. Сбылась главная мечта моей жизни — сердце доченьки здоровое», — сказала Елена, мама девочки.

На сегодняшний день благодаря проекту «Ринат Ахметов — Детям. Здоровое сердце» проведены уже 123 операции. На эндоваскулярный метод внимание обратило и государство.

Подробнее о проектах помощи Фонда Рината Ахметова детям можно прочитать здесь.

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