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В Киеве с 6 августа возможны ограничения на вход на станцию метро "Вокзальная": что важно знать
В Киеве с 6 по 26 августа вводятся ограничения на вход в «часы пик» на станцию метро «Вокзальная». Это связано со внеплановым ремонтом одного из трех эскалаторов. Напомним, 29 июля мужчина почти на час парализовал работу станции метро «Вокзальная», его задержали уже на следующий день.
Как сообщили Telegram Киевской городской администрации, ограничения призваны
Также предложенный алгоритм работы станции должен позволить вывезти прибывших пассажиров.
Напомним, метро в Киеве возобновило работу утром в понедельник, 25 мая, в рамках второго этапа ослабления карантина. «ФАКТЫ» публиковали последние фото из метро перед его открытием.81
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