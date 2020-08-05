27.56 / 27.81 32.25 / 32.78
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский наградил посмертно бойцов, погибших под Зайцево

15:43 5 августа 2020
Орден

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым орденом «За мужество» III степени награждены военнослужащие, погибшие на Донбассе, в том числе те, кто погиб под Зайцево.

Как сообщает Офис президента, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь. Все воины погибли в зоне ООС.

«Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что раскрыты резонансные детали расстрела эвакуационной группы под Зайцево.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полтавщина

Украинские Мальдивы: пять красивых мест для отдыха с невероятными пейзажами (фото, видео)

ливан бейрут

Вследствие взрыва в Бейруте пострадали украинцы: что об этом известно

Путин и Медведчук

"Сигнал всем тем, кто в Украине устал от войны": Казарин рассказал, зачем Медведчук поехал в Крым

Полиция

В Украине появятся шерифы: чем они будут заниматься

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер