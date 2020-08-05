Зеленский наградил посмертно бойцов, погибших под Зайцево

Президент Владимир Зеленский подписал Указ, которым орденом «За мужество» III степени награждены военнослужащие, погибшие на Донбассе, в том числе те, кто погиб под Зайцево.

Как сообщает Офис президента, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь. Все воины погибли в зоне ООС.

«Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что раскрыты резонансные детали расстрела эвакуационной группы под Зайцево.

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