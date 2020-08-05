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В Мадриде появилась площадь Леси Украинки
Площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании в Мадриде, назвали в честь Леси Украинки. Ранее в Киеве сквер, расположенный рядом с посольством РФ, назвали в память об убитом оппозиционере Борисе Немцове.
«В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположен посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе», — цитирует сообщение украинской дипмиссии в Испании «Европейская правда».
Тем временем в посольстве Украины наградили испанского писателя Хосе Андреса Альваро Окариса (на фото вместе с украинским послом Анатолием Щербой) почетной грамотой за личный вклад в дело распространения произведений классического украинского литературного наследия и информации о выдающихся украинских художниках в испанском обществе.
Отмечается, что недавно испанский писатель выпустил книгу «Леся Украинка — душа Украины». В книгу, подготовленную к 150-летнему юбилею поэтессы, вошел сборник ее произведений на испанском языке.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке ураган в ночь на 30 июня повалил старейшее дерево города — «Лесин ясень», имевшее статус памятника природы местного значения. Дереву было более 200 лет, он рос под стенами Луцкого замка. Как гласят легенды, под этим ясенем любила сидеть поэтесса.40
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