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Еще две реки в Крыму оказались на грани исчезновения
Гидрологи аннексировнного Крыма бьют на сполох — там на грани исчезновения оказались некогда полноводные реки Альма и Черная (последняя является основным «донором» воды для Чернореченского водохранилища под Севастополем).
Гидрометцентр Крыма объясняет кризисную ситуацию с «недобором» осадков, от которого страдает большинство основных рек полуострова.
«Лишь 10 июля наблюдалось кратковременное повышение уровней воды отдельных рек на 2−13 см и 15 июля на 25−65 см», — говорится в сообщении метеорологов.
Параллельно продолжают уменьшаться запасы водохранилищ — по данным на начало августа суммарный объем воды составил 74,86 млн куб м,
Напомним, ранее стало известно, что «власти» полуострова пытаются решить проблему водоснабжения полуострова бурением скважин, однако это может привести к минерализации воды и еще большей потере урожая.74
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