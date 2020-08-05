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Украина

Еще две реки в Крыму оказались на грани исчезновения

16:01 5 августа 2020
Река Черная

Гидрологи аннексировнного Крыма бьют на сполох — там на грани исчезновения оказались некогда полноводные реки Альма и Черная (последняя является основным «донором» воды для Чернореченского водохранилища под Севастополем).

Гидрометцентр Крыма объясняет кризисную ситуацию с «недобором» осадков, от которого страдает большинство основных рек полуострова.

«Лишь 10 июля наблюдалось кратковременное повышение уровней воды отдельных рек на 2−13 см и 15 июля на 25−65 см», — говорится в сообщении метеорологов.

Параллельно продолжают уменьшаться запасы водохранилищ — по данным на начало августа суммарный объем воды составил 74,86 млн куб м, т. е. на 8,45 млн куб м меньше, чем на начало июля. Оккупанты даже были вынуждены прибегнуть к перебросу воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское, чтобы обеспечить жителей Симферополя, сообщает ресурс Крым.Реалии.

Напомним, ранее стало известно, что «власти» полуострова пытаются решить проблему водоснабжения полуострова бурением скважин, однако это может привести к минерализации воды и еще большей потере урожая.

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