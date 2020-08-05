В Министерстве образования рассказали, будут ли проводится торжественные линейки 1 сентября

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В связи с пандемией коронавируса Минобразования рекомендует школам провести «первый звонок» в пределах класса. Ранее Кабмин проинформировал, в каких регионах будут с 1 сентября закрывать школы.
Как сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий во время онлайн-толоки от EdCamp, при проведении праздника в классе будет коммуницировать сравнительно небольшое количество людей, что минимизирует распространение коронавируса.
Мандзий также рекомендовала провести школьный праздник под открытым небом. Она отметила, что в любых случаях необходимо соблюдать дистанцию. При этом формат проведения 1 сентября будет индивидуально определяться администрацией каждой школы.
«Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий», — подчеркнула Мандзий.
Ранее сообщалось, что на занятиях в школах можно будет не надевать маски.184
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