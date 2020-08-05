В Министерстве образования рассказали, будут ли проводится торжественные линейки 1 сентября

В связи с пандемией коронавируса Минобразования рекомендует школам провести «первый звонок» в пределах класса. Ранее Кабмин проинформировал, в каких регионах будут с 1 сентября закрывать школы.

Как сообщила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий во время онлайн-толоки от EdCamp, при проведении праздника в классе будет коммуницировать сравнительно небольшое количество людей, что минимизирует распространение коронавируса.

Мандзий также рекомендовала провести школьный праздник под открытым небом. Она отметила, что в любых случаях необходимо соблюдать дистанцию. При этом формат проведения 1 сентября будет индивидуально определяться администрацией каждой школы.

«Мы определенно рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий», — подчеркнула Мандзий.

Ранее сообщалось, что на занятиях в школах можно будет не надевать маски.

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