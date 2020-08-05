27.55 / 27.80 32.26 / 32.79
Киев: +29
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На 11 киевских пляжах обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться

16:40 5 августа 2020
Лабораторное исследование

Специалисты Управления Госпотребслужбы Украины в Киеве превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки на 11 пляжах Киева. Напомним, с аналогичной проблемой киевляне столкнулись и в середине июля.

Речь идет о пляжах «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Пригородная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Черторый» и «Вербный».

Внушающие беспокойство пробы воды были отобраны в местах отдыха киевлян 3 августа 2020, сообщили в Facebook управления.

«До улучшения показателей качества воды в водоймах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха — без купания», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже «Галерный», запах на пляже «Галерный», водородный показатель — на пляже «Радуга», «Галерный» и «Вербный», также обнаружен дефицит кислорода в воде на пляже «Радуга».

Напомним, эпидемиологи напомнили правила безопасного отдыха на берегу водоемов во время пандемии коронавируса.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Михаил Ефремов

Суд над Ефремовым: на подушке безопасности есть следы ДНК актера, а в машине – гашиш

многоэтажка в Одессе

В Одессе девушка выпрыгнула из окна 11-го этажа и выжила (видео)

Путин и Медведчук

"Сигнал всем тем, кто в Украине устал от войны": Казарин рассказал, зачем Медведчук поехал в Крым

Полтавщина

Украинские Мальдивы: пять красивых мест для отдыха с невероятными пейзажами (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер