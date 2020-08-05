На 11 киевских пляжах обнаружили кишечную палочку: где нельзя купаться

Специалисты Управления Госпотребслужбы Украины в Киеве превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки на 11 пляжах Киева. Напомним, с аналогичной проблемой киевляне столкнулись и в середине июля.

Речь идет о пляжах «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Пригородная Слободка», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Черторый» и «Вербный».

Внушающие беспокойство пробы воды были отобраны в местах отдыха киевлян 3 августа 2020, сообщили в Facebook управления.

«До улучшения показателей качества воды в водоймах пляжами можно пользоваться исключительно как зонами отдыха — без купания», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксированы плавающие примеси (мелкие водоросли) на пляже «Галерный», запах на пляже «Галерный», водородный показатель — на пляже «Радуга», «Галерный» и «Вербный», также обнаружен дефицит кислорода в воде на пляже «Радуга».

Напомним, эпидемиологи напомнили правила безопасного отдыха на берегу водоемов во время пандемии коронавируса.



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