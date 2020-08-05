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Украина

Жарко и ветрено: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели

19:32 5 августа 2020
подсолнечник

В начале этой недели синоптики пообещали украинцам сухую и теплую погоду. А в конце недели, по прогнозам, придет жара до плюс 35. Действительно ли начало августа побалует нас настоящей летней погодой? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до конца этой недели в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах возможны небольшие дожди.

— По ночам термометры будут показывать 13−19 выше нуля, а на юге — до 22 градусов. Днем ожидается плюс 28−33. В южных областях может быть 31−36 выше нуля, а на западе и севере Украины в дневное время — 25−30 градусов, — говорит Наталья Голеня. — На следующей неделе возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Из-за того, что с севера придет немного прохладный воздух, жара уйдет, температура упадет на 3−5 градусов.

В четверг, 6 августа, будет сухая погода, но ветреная, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе столбики термометров покажут плюс 27−30, а на юге и востоке воздух прогреется до 35 градусов тепла.

В пятницу, 7 августа, ожидается солнечная и ветреная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. В западных областях днем плюс 27−29, а на юге и востоке местами жара до 35 градусов тепла.

В субботу, 8 августа, грозы возможны на севере и местами на западе Украины, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем в западных областях температура воздуха — 27−29. На юге 35-градусная жара пока не спадет.

В воскресенье, 9 августа, грозы возможны в западных областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе и местами севере страны столбики термометров опустятся до отметок плюс 24, а на юге воздух прогреется до 31 градуса тепла.



— Небольшие дожди в августе возможны с 5-го по 9-е, а также 21-го и 30 августа, — рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань. — До середины последнего месяца лета днем температура будут колебаться от 26 до 27 градусов, во второй половине августа придет жара: столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус. А по ночам будет 17−18 выше нуля.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на август. По его словам, в первую декаду месяца будет умеренное тепло, вероятны кратковременные дожди. «Тепло будет до середины третьей декады августа. Затем начнет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало», — добавил синоптик.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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