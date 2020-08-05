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Украина

Украина передаст Италии информацию о десятках наемников, воюющих на Донбассе

17:26 5 августа 2020
Итальянские наемники

Троих итальянцев, воевавших на Донбассе на стороне пророссийских боевиков, приговорили на родине к заключению. Ранее в Италии несправедливо осудили украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, осуждены трое итальянцев, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков.

«Еще более двадцати граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания», — сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучаной Ламорджезе в Риме.

Он также акцентировал внимание на недопустимости деятельности на территории Италии так называемых представительств «ДНР/ЛНР».

Ранее сообщалось, что российская ЧВК неожиданно перестала нанимать воевавших на Донбассе боевиков.

Фото: ИноСМИ

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