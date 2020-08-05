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Украина передаст Италии информацию о десятках наемников, воюющих на Донбассе
Троих итальянцев, воевавших на Донбассе на стороне пророссийских боевиков, приговорили на родине к заключению. Ранее в Италии несправедливо осудили украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, осуждены трое итальянцев, которые воевали на Донбассе на стороне боевиков.
«Еще более двадцати граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания», — сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучаной Ламорджезе в Риме.
Он также акцентировал внимание на недопустимости деятельности на территории Италии так называемых представительств «ДНР/ЛНР».
Ранее сообщалось, что российская ЧВК неожиданно перестала нанимать воевавших на Донбассе боевиков.
Фото: ИноСМИ29
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.