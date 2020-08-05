Уроки на свежем воздухе и гибкий график: появились рекомендации для работы школ во время эпидемии

С 1 сентября в школах необходимо соблюдать ряд правил, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Как сообщает Министерство образования и науки, при возобновлении учебного процесса в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, применять средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений людей. При этом ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуют учиться дистанционно.

Для обеспечения дистанцирования в школах рекомендовано:

• открыть несколько входов в здание;

• увеличить расстояние между партами;

• выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

• использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;

• использовать для нужд обучения большие помещения, в том числе актовые залы;

• установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся;

• при благоприятных погодных условиях проводить уроки на свежем воздухе.

Для минимизации передвижения учащихся в помещениях рекомендуется закрепить за классами отдельные учебные кабинеты. Также рекомендуется предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации. Общение педагогов с родителями осуществлять преимущественно дистанционно.

Ранее в Минобразования рассказали, будут ли проводиться линейки на 1 сентября.

116

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter