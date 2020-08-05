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Уроки на свежем воздухе и гибкий график: появились рекомендации для работы школ во время эпидемии
С 1 сентября в школах необходимо соблюдать ряд правил, введенных в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Как сообщает Министерство образования и науки, при возобновлении учебного процесса в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены, применять средства индивидуальной защиты и избегать массовых скоплений людей. При этом ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем рекомендуют учиться дистанционно.
Для обеспечения дистанцирования в школах рекомендовано:
• открыть несколько входов в здание;
• увеличить расстояние между партами;
• выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;
• использовать разметку на полу для организованного движения по коридорам;
• использовать для нужд обучения большие помещения, в том числе актовые залы;
• установить гибкий график начала занятий для различных категорий учащихся;
• при благоприятных погодных условиях проводить уроки на свежем воздухе.
Для минимизации передвижения учащихся в помещениях рекомендуется закрепить за классами отдельные учебные кабинеты. Также рекомендуется предусмотреть возможность изменять сроки каникул, начала и завершения семестров с учетом эпидемиологической ситуации. Общение педагогов с родителями осуществлять преимущественно дистанционно.
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