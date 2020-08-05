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Украина

У Ермака заявили, что работа Фокина в ТКГ еще под вопросом

18:40 5 августа 2020
Витольд Фокин

До конца недели бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин должен определиться со своим возможным участием в работе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом после встречи Витольда Фокина с Андреем Ермаком заявила пресс-секретарь руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Эта работа имеет любительский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что-то, что на языке у других людей, что координатор, разговоры и т. д. — это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет… Я буду ждать встречи перед тем, как начну работать официально. А если откровенно, то я уже, конечно, веду разговоры с теми людьми, на которых можно опереться, которых я уважаю», — дал комментарий Фокин «Радіо Свобода».

Политик заявил, что видит себя заместителем нового главы украинской делегации Леонида Кравчука, но эта должность в ТКГ занята.

«Кто я, пятое колесо к телеге? Это меня не устраивает. Если я буду членом делегации, то, скажем, заместителем Кравчука — я согласился бы — там есть человек, который является заместителем. Для меня места там я не вижу, нет», — отметил Фокин.

Ранее сообщалось, что Кравчук рассказал о функциях Фокина в ТКГ.

Фото: НВ

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