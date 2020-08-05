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100-мегабітний Інтернет по акції від провайдера Мережа Ланет
У світі динамічних змін та стрімкого розвитку важливо забезпечити швидкість в усьому — навчанні, особистому та професійному розвитку, прийнятті важливих рішень тощо. Аби зберігати активність онлайн та використовувати досягнення сучасного світу на повну, важливо подбати про високу швидкість Інтернету та надійність з’єднання. І хоч вигідних пропозицій інтернет-провайдерів чимало, знайти дійсно надійну компанію, яка забезпечить по-справжньому якісне підключення до глобальної мережі досі залишається непростим завданням.
Мережа Ланет — лідер у наданні телекомунікаційних послуг в Україні
У невеликих містах здебільшого працюють місцеві провайдери, які не можуть похвалитися висококласним обладнанням та, відповідно, швидкістю та надійним підключенням. Більше того, в умовах низької конкуренції тарифи провайдерів рідко бувають справедливими. Аби бути впевненими в якості послуг провайдера Інтернету, слід обирати компанію, яка займає впевнені позиції на ринку країни та з року в рік доводить першість у наданні телекомунікаційних послуг в Україні.
Мережа Ланет — інтернет-провайдер, який незмінно входить у топ-7 кращих операторів країни та займає перші позиції міжнародних рейтингів швидкості nPerf та Ookla. Компанія має багаторічний досвід, використовує найкраще обладнання та надає послуги високої якості.
Обираючи Мережу Ланет ви отримуєте:
• високу швидкість передачі даних незалежно від кількості підключених користувачів;
• необмежений трафік, з яким дивитися фільми, завантажувати серіал, слухати музику та грати в ігри можна одночасно без будь-яких швидкісних обмежень;
• надійне інтернет-з'єднання, з яким погодні умови за вікном не зможуть більше вплинути на ваші плани;
• просте та швидке підключення без потреби купувати дороге устаткування;
• різноманіття інтернет-тарифів, серед яких кожен з легкістю може обрати оптимальний для себе варіант та заощадити кошти на оплату послуг;
• професійну підтримку 24/7 та високий рівень клієнтського обслуговування.
Всього 99 грн за користування швидкісним Інтернетом до кінця 2020 року!
Акції інтернет-провайдерів домашніх мереж вражають різноманіттям та наввипередки пропонують вигідні умови. Проте далеко не всі пропозиції здатні по-справжньому здивувати користувачів. З-поміж десятків акцій інтернет-провайдерів помітно вирізняється пропозиція від Мережі Ланет. Інтернет-провайдер підготував для користувачів акційний тариф MegaLite: здійснюйте одноразовий платіж у розмірі всього 99 грн та користуйтеся швидкісним Інтернетом до кінця 2020-го року!
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Акція діє
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