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На Донетчине задержали боевика батальона «Восток», воевавшего в районе Донецкого аэропорта (фото)
На Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего боевика так называемого «батальона» «Восток». Напомним, экс-главарь батальона и бывший сотрудник СБУ Александр Ходаковский рассказал, как «крышевал» бизнес и занимался бандитизмом.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, мужчина недавно тайно вернулся из РФ, куда бежал в 2015 году.
По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к боевикам одиозного «батальона» и был отправлен пулеметчиком на позиции в районе Донецкого аэропорта, а также воевал на стороне сепаратистов под Авдеевкой и Песками.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.
«Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области», — отметили в управлении СБУ.
Напомним, в конце июля СБУ пресекла преступную схему по раздаче соцвыплат из украинского бюджета боевикам «ДНР».
Фото СБУ97
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